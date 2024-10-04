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GELİNİM MUTFAKTA kim elendi 4 Ekim Cuma | Gelinim Mutfakta bu hafta bilezikleri kim aldı?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da bilezikleri alan isim merak ediliyor. Hafta boyu en yüksek puanı kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta kim elendi 4 Ekim Cuma? Gelinim Mutfakta bu hafta bilezikleri kim aldı?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 14:50 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 14:50
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GELİNİM MUTFAKTA kim elendi 4 Ekim Cuma | Gelinim Mutfakta bu hafta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 4 EKİM? | Gelinim Mutfakta'nın 1465. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi olacak. Hafta finali ile birlikte bir gelin ise kayınvalidesiyle birlikte programa veda edecek. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 4 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 4 EKİM KİM ELENDİ?

Hafta boyunca toplanan puanlardan en düşük skora sahip olan ve kayınvalidesiyle birlikte yarışmaya veda eden gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 4 EKİM BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Hafta finali sonunda kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi gelin henüz belli olmadı. Bölüm sonunda kazanan gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 4 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 3 Ekim Perşembe günü çeyrek altını Nur gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 23 - 27 Eylül haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Ezgi gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 23 - 27 Eylül hafta finalinde elenen isim Nazar gelin oldu.

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