MASTERCHEF ELEME ADAYI 3 EKİM 2024 | MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef 2024'te heyecan dorukta. Her hafta eleme potasına giden bir kişi haftanın sonunda elenen yarışmacı oluyor. Mehmet, Somer ve Danilo şefin verdiği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef 3 Ekim eleme adayı...

MASTERCHEF 3 EKİM ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 3 Ekim tarihli bölümünde kırmızı ve mavi takımlar en iyi döneri yapmak için yarışıyor. Kazanan takım ve eleme adayı belli olduğunda haberimizin içerisinden güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz.