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Haberler Magazin

MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? 30 Eylül 2024 MasterChef MAVİ ve KIRMIZI takım kaptanları

MasterChef yeni sezonun yeni kaptanlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanları iki grupta da yer alacak isimleri belirleyecek. İzleyiciler ise MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtını merak ediyor. 30 Eylül 2024 MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ile mavi ve kırmızı takımları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 23:30 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 06:50
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MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? 30 Eylül 2024 MasterChef MAVİ ve KIRMIZI takım kaptanları

MasterChef'in 30 Eylül 2024 tarihli bölümünde yeni sezonun üçüncü kaptanlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olmasının ardından ise haftanın takımları netleşti. Peki, MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? Güncel bilgileri sizler için derledik.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in 30 Eylül Pazartesi günü yayınlanan bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. En iyi yağlamayı yaparak mavi takım kaptanlığını alan isim ZÜBEYDE oldu. Zübeyde kırmızı takım kaptanlığına SEMİH'i seçti.

MAVİ TAKIM

  • Zübeyde (Takım Kaptanı)
  • Emre
  • Onur
  • Kerem
  • Nigar
  • Ezgi
  • Hakan
  • Akın
  • Erim

KIRMIZI TAKIM

  • Semih (Takım Kaptanı)
  • Eda
  • Alper
  • Şirin
  • Beyza
  • Kaan
  • Muratcan
  • Nevzat
  • Ayşe
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