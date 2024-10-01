MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? 30 Eylül 2024 MasterChef MAVİ ve KIRMIZI takım kaptanları

MasterChef'in 30 Eylül 2024 tarihli bölümünde yeni sezonun üçüncü kaptanlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olmasının ardından ise haftanın takımları netleşti. Peki, MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? Güncel bilgileri sizler için derledik.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in 30 Eylül Pazartesi günü yayınlanan bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. En iyi yağlamayı yaparak mavi takım kaptanlığını alan isim ZÜBEYDE oldu. Zübeyde kırmızı takım kaptanlığına SEMİH'i seçti.

MAVİ TAKIM

Zübeyde (Takım Kaptanı)

Emre

Onur

Kerem

Nigar

Ezgi

Hakan

Akın

Erim

KIRMIZI TAKIM