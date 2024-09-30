MASTERCHEF KİM ELENDİ? | 29 Eylül Pazar MasterChef elenen isim kim oldu?

MasterChef yeni sezonun ikinci haftasında yarışmaya veda eden isim belli oluyor. Hafta boyunca kıyasıya mücadele eden yarışmacılar arasından bir kişi elenirken diğer yarışmacılar ana kadroda 1 hafta daha kalmaya hak kazanacaklar. 29 Eylül Pazar MasterChef elenen isim kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF 29 EYLÜL 2024 KİM ELENDİ?

MasterChef'in 29 Eylül Pazar günü ekrana gelen bölümünde iki aşamalı eleme oyunu oynanacak. İlk turda Erzincan tulum peyniri ile en yaratıcı yemeği yapan isimler potadan kurtuldu. İkinci turda ise şef tabağını en iyi yapanlar belirlendi. Bu hafta elenen isim BERA oldu.