  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin

YEMEKTEYİZ puan tablosu 26 Eylül Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mustafa kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın dördüncü yarışmacısı Mustafa Bey oldu. Mustafa Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mustafa kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 26 Eylül puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 17:50 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 17:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YEMEKTEYİZ puan tablosu 26 Eylül Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mustafa kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Mustafa Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 26 Eylül 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MUSTAFA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26 Eylül yarışmacısı Mustafa Bey oldu. Mustafa Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ TUNCAY KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 25 Eylül yarışmacısı Tuncay Bey oldu. Tuncay Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Mustafa: 4

Hande: 5

Özge: 4

Hülya: 3

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HÜLYA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 24 Eylül yarışmacısı Hülya Hanım oldu. Hülya Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Mustafa: 5

Hande: 4

Özge: 4

Tuncay: 6

Şampiyonluk oranları güncellendi!
Casper
DİĞER
GALATASARAY HABERLERİ SON DAKİKA: Takımdan ayrılmak için izin aldı: Katar yolcusu...
Sır çözülecek mi? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor! DNA eşleşmezse ne olacak? | İşte mezarın son hali
Kerem için flaş transfer açıklaması!
G.Saray'dan on numara harekatı! Geleceğin yıldızı olacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'ya durmak yok! Fırtına'ya durmak yok! 16:55
Kritik maç Sırbistan'da oynanacak! Kritik maç Sırbistan'da oynanacak! 16:54
Cem Papila görevden alındı! Cem Papila görevden alındı! 16:53
Ajax - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! Ajax - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! 16:17
Montella'dan Eyüpspor'a ziyaret! Montella'dan Eyüpspor'a ziyaret! 16:15
Fenerbahçe UEFA maçı yayın bilgileri! Fenerbahçe UEFA maçı yayın bilgileri! 16:14
Daha Eski
G.Saray'da Kasımpaşa mesaisi başladı! G.Saray'da Kasımpaşa mesaisi başladı! 16:11
Kerem için flaş transfer açıklaması! Kerem için flaş transfer açıklaması! 15:53
Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ayrıntıları! Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ayrıntıları! 14:57
Derrick Rose'dan flaş kariyer kararı! Derrick Rose'dan flaş kariyer kararı! 14:55
Al Ittihad-Jeddah - Al Khaleej maçı ne zaman? Al Ittihad-Jeddah - Al Khaleej maçı ne zaman? 14:23
Pedro'nun yanı takımı açıklandı! Pedro'nun yanı takımı açıklandı! 14:19