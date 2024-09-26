YEMEKTEYİZ puan tablosu 26 Eylül Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mustafa kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Mustafa Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 26 Eylül 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MUSTAFA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26 Eylül yarışmacısı Mustafa Bey oldu. Mustafa Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ TUNCAY KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 25 Eylül yarışmacısı Tuncay Bey oldu. Tuncay Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Mustafa: 4

Hande: 5

Özge: 4

Hülya: 3

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HÜLYA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 24 Eylül yarışmacısı Hülya Hanım oldu. Hülya Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Mustafa: 5

Hande: 4

Özge: 4

Tuncay: 6