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Haberler Magazin

GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 25 Eylül 2024 puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 25 Eylül | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 25 Eylül Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 12:01 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 12:10
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GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 25 Eylül 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 25 EYLÜL? | Gelinim Mutfakta'nın 1458. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 25 Eylül Çarşamba Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 25 EYLÜL ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

25 Eylül Çarşamba günü bölüm sonunda kayınvalidelerden yüksek puanları toplayarak çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı. Günün en yüksek puanı ile çeyrek altını almaya hak kazanan gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 24 Eylül Salı günü çeyrek altını Aysun gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 9 - 13 Eylül haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Aysun gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 9 - 13 Eylül hafta finalinde elenen isim Yasemin gelin oldu.

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