  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin

TV YAYIN AKIŞI 25 EYLÜL ÇARŞAMBA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

25 Eylül TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 23:50 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 23:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV YAYIN AKIŞI 25 EYLÜL ÇARŞAMBA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 25 Eylül TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (25 EYLÜL)

  • 10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 - Neşet
  • 14.30 - Seksenler
  • 15.50 - Gönül Dağı
  • 19.00 - Ana Haber
  • 22.00 - Galatasaray-PAOK | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı

ATV YAYIN AKIŞI (25 EYLÜL)

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Sen Anlat Karadeniz
  • 16.00 - Esra Erol'da
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Karadut

KANAL D YAYIN AKIŞI (25 EYLÜL)

  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Yaprak Dökümü
  • 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
  • 13.00 - Gelinim Mutfakta
  • 16:00 - Ayazın Sonu güneş
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - Taş Kağıt Makas

SHOW TV YAYIN AKIŞI (25 EYLÜL)

  • 08:00 - Bu Sabah
  • 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 - Kızılcık Şerbeti
  • 18:45 - Show Ana Haber
  • 20:00 - Sandık Kokusu

STAR TV YAYIN AKIŞI (25 EYLÜL)

  • 09:00 - Ada Masalı
  • 11:00 - Dolunay
  • 13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 16:15 - Kiralık Aşk
  • 19:00 - Star Haber
  • 20:00 - Erkek Güzeli Sefil Bilo

TV8 YAYIN AKIŞI (25 EYLÜL)

  • 07:00 - Tuzak
  • 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 - Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - Gazete Magazin
  • 14:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:30 - Çarkıfelek
  • 20:00 - MasterChef Türkiye

Trabzonspor'dan VAR kayıtları sonrası tepki!
Özbekten derbi primi açıklaması! Rakam...
DİĞER
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho özür maçına çıkıyor! "Derbiyi düşünerek yaşayamayız"
Başkan Erdoğan'dan BM 79. Genel Kurulunda önemli açıklamalar
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi!
Dev derbi sonrasında G.Saray'dan flaş karar! 5 futbolcu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
City evinde turladı! City evinde turladı! 23:49
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi! Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi! 23:29
Özbek'ten F.Bahçe için 'katil' benzetmesi! Özbek'ten F.Bahçe için 'katil' benzetmesi! 23:12
Özbekten derbi primi açıklaması! Rakam... Özbekten derbi primi açıklaması! Rakam... 22:48
Kartal Euroleague'e veda etti! Kartal Euroleague'e veda etti! 22:47
Erteleme maçında kazanan Esenler! Erteleme maçında kazanan Esenler! 22:16
Daha Eski
Derbinin PFDK sevkleri açıklandı! F.Bahçe ve G.Saray... Derbinin PFDK sevkleri açıklandı! F.Bahçe ve G.Saray... 22:07
Ergin Ataman'lı Pana, G.Saray'ı farklı yendi! Ergin Ataman'lı Pana, G.Saray'ı farklı yendi! 21:50
Trabzonspor'dan VAR kayıtları sonrası tepki! Trabzonspor'dan VAR kayıtları sonrası tepki! 21:33
6. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:13
Cimbom PAOK maçına hazır! Cimbom PAOK maçına hazır! 19:36
Asım Pars son yolculuğuna uğurlandı Asım Pars son yolculuğuna uğurlandı 19:11