YEMEKTEYİZ puan tablosu 19 Eylül Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Doğan kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Doğan Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 19 Eylül 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DOĞAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 19 Eylül yarışmacısı Doğan Bey oldu. Doğan Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Armağan: 5

Yasemin: 5

Havva: 4

Cansu: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANSU KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 18 Eylül yarışmacısı Cansu Hanım oldu. Cansu Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Yasemin: 5

Havva: 4

Armağan: 6

Doğan: 3

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YASEMİN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 17 Eylül yarışmacısı Yasemin Hanım oldu. Yasemin Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Cansu: 5

Havva: 5

Armağan: 4

Doğan: 5