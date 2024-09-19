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MASTERCHEF ELEME ADAYI 19 EYLÜL 2024 | MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef yeni sezonda heyecan sürüyor. Yedeklerin de belirlenmesiyle birlikte ana kadro tamamlandı. Bu yılın MasterChef'i olmak için mücadele eden yarışmacılar hafta boyunca eleme adaylarını belirliyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef 19 Eylül tarihli bölüme dair detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 23:00 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 23:10
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MASTERCHEF ELEME ADAYI 19 EYLÜL 2024 | MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta takım oyununu kaybeden takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynuyor. Dokunulmazlığı kaybedenler arasından eleme adayı belirleniyor. İzleyiciler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. 19 Eylül 2024 tarihli yayına dair detayları sizler için derledik.

MASTERCHEF 19 EYLÜL ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 19 Eylül tarihli bölümünde kırmızı ve mavi takımlar en iyi Balkan lezzetlerini yapmak için yarıştı. Kazanan mavi takım olurken kırmızı takım kendi içerisinde dokunulmazlık oynadı. Eleme adayı henüz belli olmadı.

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