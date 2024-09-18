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YEMEKTEYİZ puan tablosu 18 Eylül Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Cansu kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ikinci yarışmacısı Cansu Hanım oldu. Cansu Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Cansu kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 18 Eylül puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 19:00 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 19:00
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 18 Eylül Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Cansu kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Cansu Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 18 Eylül 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANSU KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 18 Eylül yarışmacısı Cansu Hanım oldu. Cansu Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YASEMİN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 17 Eylül yarışmacısı Yasemin Hanım oldu. Yasemin Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Cansu: 5

Havva: 5

Armağan: 4

Doğan: 5

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