TV YAYIN AKIŞI 19 EYLÜL PERŞEMBE | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

19 Eylül TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.
BUGÜN TV'DE NE VAR?
TRT 1 YAYIN AKIŞI (19 EYLÜL)
- 09.20 - Kasaba Doktoru
- 12.35 - Lingo Türkiye
- 14.00 - Seksenler
- 15.25 - Kara Ağaç Destanı
- 18.45 - Ana Haber
- 19.45 - UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları
ATV YAYIN AKIŞI (19 EYLÜL)
- 08.00 - Kahvaltı Haberleri
- 10.00 - Sen Anlat Karadeniz
- 13.00 - atv Gün Ortası
- 14.00 - Görevimiz Tatil
- 16.00 - Kardeşlerim
- 19.00 - atv Ana Haber
- 20.00 - Bir Gece Masalı
KANAL D YAYIN AKIŞI (19 EYLÜL)
- 07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 - Magazin D Yaz
- 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
- 13.00 - İnci Taneleri
- 16:00 - Arka Sokaklar
- 18:30 - Kanal D Ana Haber
- 20:00 - Password
SHOW TV YAYIN AKIŞI (19 EYLÜL)
- 08:00 - Bu Sabah
- 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 - Kızılcık Şerbeti
- 18:45 - Show Ana Haber
- 20:00 - Siyah Kalp
STAR TV YAYIN AKIŞI (19 EYLÜL)
- 09:00 - Ada Masalı
- 11:00 - Dolunay
- 13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16:15 - Kiralık Aşk
- 19:00 - Star Haber
- 20:00 - Olanlar Oldu
TV8 YAYIN AKIŞI (19 EYLÜL)
- 07:00 - Tuzak
- 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
- 09:00 - Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - Gazete Magazin
- 14:15 - MasterChef Türkiye
- 16:30 - Çarkıfelek
- 20:00 - MasterChef Türkiye