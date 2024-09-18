Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yapımı Taş Kağıt Makas yeni sezonda yeni karakterler ile izleyici karşısına çıkıyor. Mafya Marko karakteri ilgi çekerken Taş Kağıt Makas Mafya Marko kimdir? Uraz Kaygılaroğlu kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? sorguları yapılıyor. Merak edilenleri sizler için derledik.

TAŞ KAĞIT MAKAS MAFYA MARKO KİMDİR?

Güçlülere karşı adalet arayışının anlatıldığı "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu"na taze kan geldi. Tüm oyuncuların bir araya geldiği okuma provasında herkes, "Mafya Marko" ile tanıştı. Uraz Kaygılaroğlu, yeraltı dünyasının kilit isimlerinden "Marko" karakteri ile dizi kadrosuna dahil oldu.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

30 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lise yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk kurslarına katıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümünden mezun oldu.

Oyunculuğa, 2008 yılında Star TV'de ekrana gelen ve 8 bölüm yayımlanan Milyonda Bir adlı dizide Berke rolünü canlandırarak başladı. 2011-2014 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Canburger, 2012-2013 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Harem adlı dizide Feminen Ağa, TRT 1'de yayımlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer, Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt, Baba Candır dizisinde Haluk Güney, 2017 yılında Show TV'de yayımlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki, Star TV'de yayımlanan Sefirin Kızı dizisinde Gediz Işıklı rolünü canlandırdı. 2021'de çekimleri tamamlanan Erşan Kuneri isimli dizide rol aldı.

Oyunculuğun yanı sıra televizyon yarışma programlarında sunuculuk yaptı. TRT 1'de yayımlanan Tam Zamanı ve Kuyruk adlı yarışmaların, Kanal D'de yayımlanan Takip adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yaptı.

Rol aldığı ilk sinema filmi Mezuniyet (2009) idi. Ardından Eltilerin Savaşı, Ejder Kapanı, Karakomik Filmler, Çakallarla Dans 5, Nerede Kalmıştık, Dönerse Senindir, Sen Kiminle Dans Ediyorsun ve Bamsı Beyrek adlı filmlerde rol aldı.

Haziran 2014'te oyuncu Melis İşiten'le evlendi. Ada (d. 5 Aralık 2016) adında bir kızı oldu. Çift, Temmuz 2019'da boşandı.

2017 sonunda açılan Snob Street Food adlı fast food zincirine ortak oldu.