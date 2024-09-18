  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin

GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 18 Eylül 2024 puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 18 Eylül | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 18 Eylül Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 13:20 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 13:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 18 Eylül 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 18 EYLÜL? | Gelinim Mutfakta'nın 1453. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 18 Eylül Çarşamba Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 18 EYLÜL ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gün sonunda kayınvalidelerden yüksek puanları toplayarak çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı. Bölüm sonunda çeyrek altın belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

İSLİM KEBABI TARİFİ |Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları BUNU DA OKU

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 17 Eylül Salı günü çeyrek altını Rabia gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 9 - 13 Eylül haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Rabia gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 9 - 13 Eylül hafta finalinde elenen isim Zehra gelin oldu.

O Türk takımı Avrupa'da ilk 20'de!
Mou'nun 1 saatlik transfer görüşmesi!
DİĞER
SON DAKİKA: Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi! Del Piero ile yaptığı konuşma gündeme oturdu
İsrail'den Hizbullah'a eş zamanlı siber saldırı! Patlayıcılar nasıl yerleştirildi? Başkan Erdoğan Mikati ile görüştü
F.Bahçe'de Medina netleşti!
BAY devre arası o kulübe imzayı atıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Leganes - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Leganes - Athletic Bilbao maçı ne zaman? 13:48
G.Saray'da derbi hazırlığı G.Saray'da derbi hazırlığı 13:42
O Türk takımı Avrupa'da ilk 20'de! O Türk takımı Avrupa'da ilk 20'de! 13:16
F.Bahçe Boban Marjanovic'le anlaştı! F.Bahçe Boban Marjanovic'le anlaştı! 11:54
Mou'nun 1 saatlik transfer görüşmesi! Mou'nun 1 saatlik transfer görüşmesi! 11:46
Brest - Sturm Graz maçı hangi kanalda? Brest - Sturm Graz maçı hangi kanalda? 11:42
Daha Eski
Atletico Madrid - Leipzig maçı hangi kanalda? Atletico Madrid - Leipzig maçı hangi kanalda? 11:38
Atalanta - Arsenal maçı hangi kanalda? Atalanta - Arsenal maçı hangi kanalda? 11:35
Dursun Özbek'ten flaş karar! Derbi öncesi... Dursun Özbek'ten flaş karar! Derbi öncesi... 00:31
F.Bahçe'den muhteşem rekor! F.Bahçe'den muhteşem rekor! 00:38
Ahmet Çakar'dan G.Saray - G.Antep FK maçının ardından flaş yorum! Ahmet Çakar'dan G.Saray - G.Antep FK maçının ardından flaş yorum! 00:59
Bugün kimin maçı var? 18 Eylül Çarşamba Bugün kimin maçı var? 18 Eylül Çarşamba 08:15