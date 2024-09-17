MASTERCHEF ELEME ADAYI 17 EYLÜL 2024 | MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta takım oyununu kaybeden takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynuyor. Dokunulmazlığı kaybedenler arasından eleme adayı belirleniyor. İzleyiciler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. 17 Eylül 2024 tarihli yayına dair detayları sizler için derledik.

MASTERCHEF 17 EYLÜL ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 17 Eylül tarihli bölümünde takım oyunu oynandı. Takım oyununu kazanan takım ve eleme adayı belli olduğund haberimizin içerisinden güncel bilgileri takip edebilirsiniz.