  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin

GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 17 Eylül 2024 puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 17 Eylül | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 17 Eylül Salı Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 13:50 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 14:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 17 Eylül 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 17 EYLÜL? | Gelinim Mutfakta'nın 1452. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 17 Eylül Salı Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 17 EYLÜL ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gün sonunda kayınvalidelerden yüksek puanları toplayarak çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı. Bölüm sonunda çeyrek altını kazanan gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 16 Eylül Pazartesi günü çeyrek altını Rabia gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 9 - 13 Eylül haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Rabia gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 9 - 13 Eylül hafta finalinde elenen isim Zehra gelin oldu.

O yıldıza yurt dışında büyük övgü!
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi | CANLI
DİĞER
Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...
Narin Güran cinayetinde son durum | Kara kutu yenge Hediye Güran mı? Amca Fuat Güran'ın İfadesi ortaya çıktı | O isimler serbest
Buruk'tan derbi öncesi takıma flaş uyarı!
Buruk'tan radikal karar! F.Bahçe derbisinde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi biletleri satışa çıktı mı? Derbi biletleri satışa çıktı mı? 12:48
Galatasaray - Gaziantep maçı hangi kanalda? Galatasaray - Gaziantep maçı hangi kanalda? 12:42
Real Betis - Getafe maçı ne zaman? Real Betis - Getafe maçı ne zaman? 12:29
G.Saray - Gaziantep maçı VAR hakemi açıklandı G.Saray - Gaziantep maçı VAR hakemi açıklandı 12:21
Samsunspor - Başakşehir maçı ne zaman? Samsunspor - Başakşehir maçı ne zaman? 12:14
Göz-Göz'de Yalçın Kayan bilmecesi Göz-Göz'de Yalçın Kayan bilmecesi 12:06
Daha Eski
Hatayspor'da Bodrum maçı hazırlığı Hatayspor'da Bodrum maçı hazırlığı 11:58
Ankersen farkı Ankersen farkı 09:36
Ezeli rakipler o yıldız için karşı karşıya! Ezeli rakipler o yıldız için karşı karşıya! 09:41
Mourinho'dan flaş Kostic kararı! Derbide... Mourinho'dan flaş Kostic kararı! Derbide... 09:59
Galatasaray - Gaziantep maçı detayları! Galatasaray - Gaziantep maçı detayları! 10:03
Ataman'dan pankart açıklaması! Ataman'dan pankart açıklaması! 10:32