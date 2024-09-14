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Haberler Magazin

MASTERCHEF ELEME ADAYI 14 EYLÜL 2024 | MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, son eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta takım oyununu kaybeden takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynuyor. Dokunulmazlığı kaybedenler arasından eleme adayı belirleniyor. İzleyiciler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. 14 Eylül 2024 tarihli yayına dair detayları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 15:40
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MASTERCHEF ELEME ADAYI 14 EYLÜL 2024 | MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, son eleme adayı kim oldu?

MasterChef yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta belirlenen kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyorlar. Ana kadroya giren yedek isimlerin de belli olmasının ardından finalde kazanan yarışmacı olmak için emek veriliyor. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 14 Eylül Perşembe gününe ait bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 15 Eylül Cumartesi günü ekrana gelen bölümünde kırmızı ve mavi takımlar arasında düello oyunu oynandı. İki takım da en iyi patlıcan musakkayı yapmak için yarıştı. Bölüm sonunda, en iyi patlıcan musakkayı yapan ve kazanan takım belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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