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GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

Gönül Dağı 145. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Son bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyen sevilen dizi bu hafta yine herkese keyifli anlar yaşatacak. TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı bu hafta neler olacağına dair ipucu verecek...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 13:33 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 13:50
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GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 145. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 145. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 145. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taner babasının mezarında başka birinin yattığı gerçeğiyle yüzleşir. Amcaoğulları ve Selma, Taner'e tuzak kurarak babasını aramaya çıkmalarını sağlar. Yolculuk sırasında amcaoğulları neyle karşılaşacaklardır?

Ciritçi Abdullah, emanet defterin niye kendisinde olduğunu sorgularken bir isme ulaşır. Defterin asıl sahibi kim çıkacaktır?

Sefer, çocukların okula gitmeme kararıyla yeni düzen oluşturmaya çalışır. Sedef ve İsmet, Sefer'den ne isteyecektir?

Cemile evi toparlarken annesinden kalma bir eşya bulur. Cemile bulduğu emanetle ne yapacaktır?

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 145. bölüm fragmanı izle

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