GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 145. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 145. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

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GÖNÜL DAĞI 145. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taner babasının mezarında başka birinin yattığı gerçeğiyle yüzleşir. Amcaoğulları ve Selma, Taner'e tuzak kurarak babasını aramaya çıkmalarını sağlar. Yolculuk sırasında amcaoğulları neyle karşılaşacaklardır?

Ciritçi Abdullah, emanet defterin niye kendisinde olduğunu sorgularken bir isme ulaşır. Defterin asıl sahibi kim çıkacaktır?

Sefer, çocukların okula gitmeme kararıyla yeni düzen oluşturmaya çalışır. Sedef ve İsmet, Sefer'den ne isteyecektir?

Cemile evi toparlarken annesinden kalma bir eşya bulur. Cemile bulduğu emanetle ne yapacaktır?

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GÖNÜL DAĞI 145. bölüm fragmanı izle