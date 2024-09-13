MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? MasterChef eleme adayı kim oldu?

Televizyonların en çok izlenen programlarından olan MasterChef 2024'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım son kez mücadele ederken, 7 yarışmacı arasından bir isim MasterChef'e veda edecek.

Oynanan dokunulmazlık oyununda şefler, yarışmacılardan Meksika sokak yemeklerini yapmasını istedi. Kırmızı ve mavi takım yarışmacılar, Meksika sokak lezzetlerini yaparak kıyasıya bir mücadele verdi. Yarışmayı kazanan takımsa verilen 5 yemeğin 3'ünde başarılı olan mavi takım oldu. Mavi takım, bu haftadaki 3. dokunulmazlık oyununu kazanırken, kırmızı takımdan iki eleme adayı daha çıkarılacak.

MASTERCHEF 5. VE 6. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te oynanan iki dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda Ayşe, Beril, Akın ve Nevzat eleme adayı olmuştu. Yarışmadaki 5. ve 6. eleme adayları henüz belli olmadı. Eleme adayları belli olunca haberimiz güncellenecektir.