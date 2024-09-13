  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? MasterChef eleme adayı kim oldu?

Ekranların sevilen yarışma programlarından MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in 13 Eylül Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecan yaşandı. Peki, MasterChef'te 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 22:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? MasterChef eleme adayı kim oldu?

Televizyonların en çok izlenen programlarından olan MasterChef 2024'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım son kez mücadele ederken, 7 yarışmacı arasından bir isim MasterChef'e veda edecek.

Oynanan dokunulmazlık oyununda şefler, yarışmacılardan Meksika sokak yemeklerini yapmasını istedi. Kırmızı ve mavi takım yarışmacılar, Meksika sokak lezzetlerini yaparak kıyasıya bir mücadele verdi. Yarışmayı kazanan takımsa verilen 5 yemeğin 3'ünde başarılı olan mavi takım oldu. Mavi takım, bu haftadaki 3. dokunulmazlık oyununu kazanırken, kırmızı takımdan iki eleme adayı daha çıkarılacak.

MASTERCHEF 5. VE 6. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te oynanan iki dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda Ayşe, Beril, Akın ve Nevzat eleme adayı olmuştu. Yarışmadaki 5. ve 6. eleme adayları henüz belli olmadı. Eleme adayları belli olunca haberimiz güncellenecektir.

F.Bahçe'de ayrılık!
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
DİĞER
Süper Lig'de transferde son gün! İşte şu ana kadar gelen yıldızlar...
Narin Güran'ın babası Arif Güran'dan A Haber'e özel açıklamalar: "Nevzat'ın katilden hiçbir farkı yoktur"
G.Saray transferi duyurdu!
G.Saray ayrılığı açıkladı! İşte yeni takımı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de ayrılık! F.Bahçe'de ayrılık! 22:43
Beşiktaş taraftarı için deplasman kararı... Beşiktaş taraftarı için deplasman kararı... 22:24
Antalyaspor transferi açıkladı Antalyaspor transferi açıkladı 21:56
Pendikspor Bolu'da kazandı! Pendikspor Bolu'da kazandı! 22:06
Ankaragücü'nde flaş ayrılık Ankaragücü'nde flaş ayrılık 22:07
Rodrigues'in yeni takımı belli oldu! Rodrigues'in yeni takımı belli oldu! 22:12
Daha Eski
F.Bahçe'de ayrılık! F.Bahçe'de ayrılık! 19:47
Beşiktaş'ta ayrılık! Sözleşmesi feshedildi Beşiktaş'ta ayrılık! Sözleşmesi feshedildi 20:04
G.Saray ayrılığı açıkladı! İşte yeni takımı G.Saray ayrılığı açıkladı! İşte yeni takımı 20:07
G.Saray transferi duyurdu! G.Saray transferi duyurdu! 21:03
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da! 21:07
Manisa FK, Armin Hodzic’i kiraladı Manisa FK, Armin Hodzic’i kiraladı 21:55