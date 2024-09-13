  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin

GELİNİM MUTFAKTA kim elendi 13 Eylül? | Gelinim Mutfakta bu hafta bilezikleri kim aldı?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da bilezikleri alan isim merak ediliyor. Hafta boyu en yüksek puanı kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta kim elendi 13 Eylül? Gelinim Mutfakta bu hafta bilezikleri kim aldı?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 13:20 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 13:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GELİNİM MUTFAKTA kim elendi 13 Eylül? | Gelinim Mutfakta bu hafta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 13 EYLÜL? | Gelinim Mutfakta'nın 1450. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi olacak. Hafta finalai ile birlikte bir gelin ise kayınvalidesiyle birlikte programa veda edecek. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 13 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 13 EYLÜL KİM ELENDİ?

Hafta boyunca toplanan puanlardan en düşük skora sahip olan ve kayınvalidesiyle birlikte yarışmaya veda eden gelin henüz belli olmadı. Bölüm sonunda elenen gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 13 EYLÜL BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Hafta finali sonunda kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 13 EYLÜL ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 12 Eylül Perşembe günü çeyrek altını Aysun gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 2 - 6 Eylül haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Aysun gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 2 - 6 Eylül Ağustos hafta finalinde elenen isim Filiz gelin oldu.

Fenerbahçe'nin Antony çıkmazı!
Mourinho'dan Talisca kararı! Transfer...
DİĞER
Kuruluş Osman’ın altıncı sezon kadrosu göz kamaştıracak
Narin cinayetindeki suskunluk kararı aile meclisinden mi çıktı? Tavşantepe'deki sahte ihbarlar, atılan SIM kartları ve terlik muamması
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 5. yıldız göndermesi!
Metin Öztürk'ten transfer açıklaması: 1-2 saat içinde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Espanyol - Alaves maçı ne zaman? Espanyol - Alaves maçı ne zaman? 13:44
Mallorca - Villarreal maçı ne zaman? Mallorca - Villarreal maçı ne zaman? 13:41
Fenerbahçe'nin Antony çıkmazı! Fenerbahçe'nin Antony çıkmazı! 12:57
Metin Oktay kabri başında anıldı Metin Oktay kabri başında anıldı 13:02
Ruben Vargas kimdir? Ruben Vargas kimdir? 13:20
Galatasaray'da flaş istifa! Galatasaray'da flaş istifa! 13:23
Daha Eski
Crystal Palace - Leicester City maçı ne zaman? Crystal Palace - Leicester City maçı ne zaman? 11:43
Fulham - West Ham United maçı ne zaman? Fulham - West Ham United maçı ne zaman? 11:46
Liverpool - Nottingham Forest maçı ne zaman? Liverpool - Nottingham Forest maçı ne zaman? 11:51
Manchester City - Brentford maçı ne zaman? Manchester City - Brentford maçı ne zaman? 11:54
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 5. yıldız göndermesi! G.Saray'dan F.Bahçe'ye 5. yıldız göndermesi! 11:55
Aston Villa - Everton maçı ne zaman? Aston Villa - Everton maçı ne zaman? 12:06