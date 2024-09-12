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YEMEKTEYİZ puan tablosu 12 Eylül Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özlem kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın dördüncü yarışmacısı Özlem Hanım oldu. Özlem Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özlem kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 12 Eylül puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 16:20
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 12 Eylül Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özlem kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Özlem Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 12 Eylül 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ÖZLEM KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12 Eylül yarışmacısı Özlem Hanım oldu. Özlem Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SELAHATTİN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 11 Eylül yarışmacısı Selahattin Bey oldu. Selahattin Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Nur: 3

Gürkan: 4

Özlem: 5

İkbal: 8

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NUR KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10 Eylül yarışmacısı Nur Hanım oldu. Nur Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Selahattin: 3

Gürkan: 3

Özlem: 4

İkbal: 3

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