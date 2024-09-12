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MASTERCHEF ELEME ADAYI 12 EYLÜL 2024 | MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta takım oyununu kaybeden takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynuyor. Dokunulmazlığı kaybedenler arasından eleme adayı belirleniyor. İzleyiciler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. 12 Eylül 2024 tarihli yayına dair detayları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 22:10 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 22:30
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MASTERCHEF ELEME ADAYI 12 EYLÜL 2024 | MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta belirlenen kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyorlar. Ana kadroya giren yedek isimlerin de belli olmasının ardından finalde kazanan yarışmacı olmak için emek veriliyor. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 12 Eylül Perşembe gününe ait bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 12 Eylül Perşembe günü ekrana gelen bölümünde kırmızı ve mavi takımlar arasında düello oyunu oynandı. İki takım da en iyi içli köfteyi yapmak için yarıştı. Eleme adayı belli olduğunda haberimizin içerisinden güncel bilgileri takip edebilirsiniz.

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