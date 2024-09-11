  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin

YEMEKTEYİZ puan tablosu 11 Eylül Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selahattin kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın üçüncü yarışmacısı Selahattin Bey oldu. Selahattin Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selahattin kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 11 Eylül puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 18:20 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 18:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YEMEKTEYİZ puan tablosu 11 Eylül Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selahattin kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Selahattin Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 11 Eylül 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SELAHATTİN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 11 Eylül yarışmacısı Selahattin Bey oldu. Selahattin Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NUR KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10 Eylül yarışmacısı Nur Hanım oldu. Nur Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Selahattin: 3

Gürkan: 3

Özlem: 4

İkbal: 3

Reklam
Uşakspor farklı turladı!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Carlo Ancelotti gidiyor | Yerine gelecek isim belli oldu
İçişleri, Adalet ve Aile Bakanı öldürülen Narin Güran'ın kabrini ziyaret etti | 3 bakan ortak basın açıklaması yapacak
Cicaldau'nun bonservis bedeli belli oldu!
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Eski F.Bahçeli geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Türkiye Kupası'nda günün sonuçlanan maçları! İşte Türkiye Kupası'nda günün sonuçlanan maçları! 17:13
Simon Banza Trabzon'da! Simon Banza Trabzon'da! 16:26
Uşakspor farklı turladı! Uşakspor farklı turladı! 15:56
Kırıkkale FK 90+'da turladı! İşte maçın golleri Kırıkkale FK 90+'da turladı! İşte maçın golleri 15:28
Doğan: Osimhen Trabzonspor'a önerildi! Doğan: Osimhen Trabzonspor'a önerildi! 15:21
G.Saray genç oyuncuyu kadrosuna kattı! G.Saray genç oyuncuyu kadrosuna kattı! 15:13
Daha Eski
Cicaldau'nun bonservis bedeli belli oldu! Cicaldau'nun bonservis bedeli belli oldu! 15:05
F.Bahçe'nin Kasımpaşa mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin Kasımpaşa mesaisi sürüyor! 14:44
Emirhan İlkhan'dan kötü haber! Emirhan İlkhan'dan kötü haber! 14:25
Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! 13:55
Çankırıspor - Kırıkkale FK | CANLI Çankırıspor - Kırıkkale FK | CANLI 13:26
Beşiktaş'ta flaş Sadio Mane gelişmesi! Beşiktaş'ta flaş Sadio Mane gelişmesi! 12:51