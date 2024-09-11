YEMEKTEYİZ puan tablosu 11 Eylül Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selahattin kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Selahattin Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 11 Eylül 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SELAHATTİN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 11 Eylül yarışmacısı Selahattin Bey oldu. Selahattin Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NUR KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10 Eylül yarışmacısı Nur Hanım oldu. Nur Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Selahattin: 3

Gürkan: 3

Özlem: 4

İkbal: 3