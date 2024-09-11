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MASTERCHEF ELEME ADAYI 11 EYLÜL 2024 | MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta belirlenen kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyorlar. Ana kadroya giren yedek isimlerin de belli olmasının ardından finalde kazanan yarışmacı olmak için emek veriliyor. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 11 Eylül Çarşamba gününe ait bölümde yaşananlar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 23:00 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 23:20
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MASTERCHEF ELEME ADAYI 11 EYLÜL 2024 | MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta takım oyununu kaybeden takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynuyor. Dokunulmazlığı kaybedenler arasından eleme adayı belirleniyor. İzleyiciler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. 11 Eylül 2024 tarihli yayına dair detayları sizler için derledik.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 11 Eylül Çarşamba günü ekrana gelen bölümünde kırmızı ve mavi takımlar şeflerin verdiği en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele etti. Deniz ürünlerinin yapıldığı bu bölüm mavi takım kazandı. Kırmızı takım ise kendi içerisinde dokunulmazlık oynadı. Eleme adayı olan isim belli olduğunda haberimizin içerisindne güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz.

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