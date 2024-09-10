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MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? 10 Eylül 2024 MasterChef MAVİ ve KIRMIZI takım kaptanları

MasterChef yeni sezonda final eleme turları tamamlandı. Ana kadroda yer alan 20 ismin belli olmasının ardından sezonun yeni kaptanlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanları iki grupta da yer alacak isimleri belirleyecek. İzleyiciler ise MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtını merak ediyor. 10 Eylül 2024 MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ile mavi ve kırmızı takımları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 23:50 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 00:00
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MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? 10 Eylül 2024 MasterChef MAVİ ve KIRMIZI takım kaptanları

MasterChef'in 10 Eylül 2024 tarihli bölümünde yeni sezonun üçüncü kaptanlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olmasının ardından ise haftanın takımları netleşti. Peki, MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? Güncel bilgileri sizler için derledik.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in 10 Eylül Salı günü yayınlanan bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. En iyi baklavayı yaparak mavi takım kaptanlığını alan isim ZÜBEYDE oldu. Zübeyde kırmızı takım kaptanlığına AKIN'ı seçti.

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