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GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 10 Eylül 2024 puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 10 Eylül | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 10 Eylül Salı Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 11:40 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 11:50
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GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 10 Eylül 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 10 EYLÜL? | Gelinim Mutfakta'nın 1447. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 10 Eylül Salı Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 10 EYLÜL ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gün sonunda kayınvalidelerden yüksek puanları toplayarak çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı. Bölüm sonunda en yüksek puanın ve çeyrek altının sahibi gelin açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 9 Eylül Pazartesi günü çeyrek altını Rabia gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 2 - 6 Eylül haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Aysun gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 26 - 30 Ağustos hafta finalinde elenen isim Filiz gelin oldu.

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