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Kandahar filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Kandahar filmi hangi yıl çekildi?

Aksiyon ve gerilim türünde çekilen Kandahar filmi merak konusu oldu. Yönetmenliğini Ric Roman Waugh'nun üstlendiği film ilk kez 2023 yılında vizyona girmişti. Peki, Kandahar filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 14:50 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 15:00
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Kandahar filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Kandahar filmi hangi yıl çekildi?

Kandahar filmi Mitchell LaFortune senaristliğinde yazıldı. Başrolünde Gerard Butler'ın yer aldığı film ile ilgili Kandahar filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kandahar filmi hangi yıl çekildi? sorguları yapılıyor. Detayları sizler için derledik.

KANDAHAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

CIA ajanı olan Tom Harris Orta Doğu'da gizli bir görevdedir. Ancak göreviyle ilgili dışarıya sızan bilgiler, Tom için büyük tehlikeye neden olur. Kimliğinin ortaya çıkma tehlikesiyle karşı karşıya olan Tom, Orta Doğu çöllerinden kaçmaya karar verir. Tom, kaçmaya çalışırken bir yandan da peşine düşen özel güçlerden de kurtulmanın yolunu arar.

KANDAHAR OYUNCULARI

  • Gerard Butler
  • Navid NegahbaN
  • Travis Fimmel
  • Ali Fazal
  • Elnaaz Norouzi
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