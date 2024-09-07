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Gönül Dağı 143. bölüm Full izle | TRT 1 GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM FULL İZLE

Gönül Dağı yeni sezonda 143. bölüm ile izleyici karşısına çıkacak. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı son bölümü yine sevenlerini ekran başına kilitliyor. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Gönül Dağı 143. yeni bölüm tek parça izleme linki haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 14:30 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 14:40
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Gönül Dağı 143. bölüm Full izle | TRT 1 GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM FULL İZLE

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 143. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

GÖNÜL DAĞI 143. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kaya Ailesi, Zahide'nin yasını tutarken kasabaya amcaoğullarının deprem icadını tebrik için yetkililer gelecektir. Veysel ve Ramazan, kendilerini müsteşarlarla birlikte endemik bitki arayışı içinde bulurlar. Müsteşarların gerçekte dolandırıcı olduğunu anlayan amcaoğulları bu durumdan nasıl kurtulacaktır?

GÖNÜL DAĞI 143. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Taner, İrfan'ın mezarında kendi babalarının yattığını iddia eden iki kardeşle karşılaşır. Taner bu durumda ne yapacaktır?

Ciritçi, Zahide Çiçeği'ni bulabilmek için bir yolculuğa çıkmıştır. Yolculuk sırasında Ciritçi neler yaşayacaktır?

Sefer, Zahide'nin emanetleri için çabalamaya devam ederken Sedef ve İsmet'in okula gitmeme kararı ile şok olur. Sefer ve çocukları ikna edebilecek midir?

GÖNÜL DAĞI 143. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Berk Atan - Taner

Gülsim Ali - Dilek

Semih Ertürk - Veysel Kaya

Melis Sevinç - Selma Çiçek

Hazal Çağlar - Asuman

Nazlı Pınar Kaya - Cemile Kaya

Cihat Süvarioğlu - Ramazan

Ecem Özkaya - Zahide Kaya Arslan

Zümre Meğreli - Elif

Ferhat Eşsiz - Producer

Ferdi Sancar - Dolmuşçu Sefer

Eser Eyüboğlu - Selami Ferses

Ali Düşenkalkar - Muammer

Sait Seçkin - Güneş Toplayan Adam

Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya

Gülhan Tekin - Günşıl Kaya

Feyza Işık - Döndü Kaya

Cemre Melis Çınar - Fadime

Çiğdem Aygün - Keriman

Utku Ateş - Serdar

Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen

Ramiz Mullamusa - Aziz

Şebnem Dilligil - Halime Kaya

Nuri Gökaşan - Dişçi Musa

Ege Aydan - Münir Başkan

Cemil Şahin - Behçet

Halil Ergün

Ergun Kuyucu - Ali

Ruhi Sarı - Fikret

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