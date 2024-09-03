Haberler Magazin

TV YAYIN AKIŞI 4 EYLÜL ÇARŞAMBA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

4 Eylül TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 23:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV YAYIN AKIŞI 4 EYLÜL ÇARŞAMBA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 4 Eylül TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (4 EYLÜL)

  • 09.20 - Kasaba Doktoru
  • 12.35 - Lingo Türkiye
  • 14.00 - Seksenler
  • 15.15 - Gönül Dağı
  • 19.00 - Ana Haber
  • 19.55 - İddiaların Aksine
  • 20.00 - Yabancı Sinema

ATV YAYIN AKIŞI (4 EYLÜL)

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Sen Anlat Karadeniz
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Görevimiz Tatil
  • 16.00 - Kardeşlerim
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Yabancı Sinema

KANAL D YAYIN AKIŞI (4 EYLÜL)

  • 07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Magazin D Yaz
  • 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
  • 13.00 - İnci Taneleri
  • 16:00 - Arka Sokaklar
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - Password

SHOW TV YAYIN AKIŞI (4 EYLÜL)

  • 08:00 - Bu Sabah
  • 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 - Kızılcık Şerbeti
  • 18:45 - Show Ana Haber
  • 20:00 - Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI (4 EYLÜL)

  • 09:00 - Ada Masalı
  • 11:00 - Dolunay
  • 13:30 - Yüksek Sosyete
  • 16:15 - Erkenci Kuş
  • 19:00 - Star Haber
  • 20:00 - Yerli Sinema

TV8 YAYIN AKIŞI (4 EYLÜL)

  • 07:00 - Tuzak
  • 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 - Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - Gazete Magazin
  • 14:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:30 - Çarkıfelek
  • 20:00 - MasterChef Türkiye

Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi!
G.Saray'dan Osimhen sonrası bir bomba daha!
DİĞER
Aliye Rona Yeşilçam’ın ketum ve gaddar kadınını canlandırıyordu! Aliye Rona ünlü oyuncunun halası çıktı!
İsrail’de öfke dinmiyor! Sokaklar karıştı: Netanyahu Hükümeti’ne ateşkes protestosu
Mario Beşiktaş için İstanbul'a geldi!
Trabzonspor’da 5. Şenol Güneş dönemi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de ayrılık gerçekleşti F.Bahçe'de ayrılık gerçekleşti 22:20
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! 22:04
Kasımpaşa'nın İtalya atağı! Kasımpaşa'nın İtalya atağı! 22:01
UEFA'dan Meler'e görev UEFA'dan Meler'e görev 21:49
Aysel Önder'den gümüş madalya! Aysel Önder'den gümüş madalya! 21:41
Süper Lig'den 7 takım PFDK'ya sevk edildi Süper Lig'den 7 takım PFDK'ya sevk edildi 21:37
Daha Eski
Fenerbahçe'den sol bek atağı! Fenerbahçe'den sol bek atağı! 19:29
UEFA İSİM LİSTESİ 2024-2025 UEFA İSİM LİSTESİ 2024-2025 19:06
A Milli Futbol Takımı, Galler maçı hazırlıklarına devam etti A Milli Futbol Takımı, Galler maçı hazırlıklarına devam etti 18:45
Mario Beşiktaş için İstanbul'a geldi! Mario Beşiktaş için İstanbul'a geldi! 17:57
Doğan'dan Güneş açıklaması Doğan'dan Güneş açıklaması 17:41
Ömer Faruk Beyaz Başakşehir'de Ömer Faruk Beyaz Başakşehir'de 17:34