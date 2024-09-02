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GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altın yarışında kazanan kim oldu?

Gündüz kuşağının en ilgi çekici programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'da heyecan gün geçtikçe artıyor. Sezon finaline yaklaşırken çeyrek altın ödülü kazanan gelin büyük bir avantaj elde edecek. Peki, 2 Eylül'deki Gelinim Mutfakta bölümünde çeyrek altını kim kazandı? Hangi gelin kaç çeyrek altına sahip? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 16:04 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 16:05
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GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altın yarışında kazanan kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK 2 EYLÜL | Gelinim Mutfakta, 2 Eylül'de yeni sezonun 1440. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Gelinler ve kayınvalideler arasındaki çekişmeli mücadele devam ederken, en beğenilen yemeği yapan gelin çeyrek altın kazanma fırsatını elde ediyor. Ayrıca, haftanın birincisi 10 altın bilezikle ödüllendirilecek. 2 Eylül Pazartesi günü yayınlanan bölümde çeyrek altının sahibinin kim olduğu ve diğer gelişmeler merakla bekleniyor. Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 2 EYLÜL ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını alan gelin Aysun gelin oldu.

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