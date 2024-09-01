MASTERCHEF KİM ELENDİ? | 1 Eylül Pazar MasterChef elenen isim kim oldu?

MasterChef yeni sezonun son haftasında yarışmaya veda eden isim belli oldu. Hafta boyunca kıyasıya mücadele eden yarışmacılar arasından bir kişi elenirken yedeklerden ana kadroya girmeye hak kazanan Yudum ise elenen kişinin yerine geçecek. 1 Eylül Pazar MasterChef elenen isim kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF 1 EYLÜL 2024 KİM ELENDİ?

MasterChef'in 1 Eylül Pazar günü ekrana gelen bölümünde iki aşamalı eleme oyunu oynandı. İkinci aşamada şef tabağını başarısız yapan ve elenen yarışmacı ÇAĞLAR oldu.