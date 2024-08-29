Haberler Magazin

GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altın yarışında kazanan kim oldu?

Gündüz kuşağının en ilgi çekici programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'da heyecan gün geçtikçe artıyor. Sezon finaline yaklaşırken çeyrek altın ödülü kazanan gelin büyük bir avantaj elde edecek. Peki, 29 Ağustos'taki Gelinim Mutfakta bölümünde çeyrek altını kim kazandı? Hangi gelin kaç çeyrek altına sahip? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 16:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altın yarışında kazanan kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK 29 AĞUSTOS | Gelinim Mutfakta, 29 Ağustos'ta yeni sezonun 1439. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Gelinler ve kayınvalideler arasındaki çekişmeli mücadele devam ederken, en beğenilen yemeği yapan gelin çeyrek altın kazanma fırsatını elde ediyor. Ayrıca, haftanın birincisi 10 altın bilezikle ödüllendirilecek. 29 Ağustos Çarşamba günü yayınlanan bölümde çeyrek altının sahibinin kim olduğu ve diğer gelişmeler merakla bekleniyor. Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 29 AĞUSTOS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını alan gelin Rabia gelin oldu.

F.Bahçe'ye Krunic müjdesi!
Türk Telekom
DİĞER
EXXEN CANLI İZLE BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI HD | Beşiktaş-Lugano maçı heyecanı kesintisiz canlı yayın ile EXXEN izle ekranında başlıyor!
Son dakika: Kayıp Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! Diş izinden DNA çıktı mı? Birden fazla iz var...
Buruk ona hayran kaldı! İşte Cimbom'un sol bek adayı...
F.Bahçe'ye Hollandalı sol bek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Valencia - Villarreal maçı ne zaman? Valencia - Villarreal maçı ne zaman? 16:45
Buruk'tan rotasyon kararı! 3 isim değişiyor Buruk'tan rotasyon kararı! 3 isim değişiyor 16:42
Leganes - Mallorca maçı ne zaman? Leganes - Mallorca maçı ne zaman? 16:40
Toulouse - Marsilya maçı ne zaman? Toulouse - Marsilya maçı ne zaman? 16:34
Göztepe - Bodrumspor maçı ne zaman? Göztepe - Bodrumspor maçı ne zaman? 16:27
Napoli - Parma maçı ne zaman? Napoli - Parma maçı ne zaman? 16:04
Daha Eski
Lazio - Milan maçı ne zaman? Lazio - Milan maçı ne zaman? 15:57
Çorum FK - Sakaryaspor maçı ne zaman? Çorum FK - Sakaryaspor maçı ne zaman? 15:53
Joshua King Toulouse'da Joshua King Toulouse'da 15:53
Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman 15:47
Cansu Demir ve Neslihan Kavas çeyrek finalde Cansu Demir ve Neslihan Kavas çeyrek finalde 15:45
Espanyol - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Espanyol - Rayo Vallecano maçı ne zaman? 15:41