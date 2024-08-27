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Fındık İşi 2 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Fındık İşi 2 hangi yıl çekildi?

Ailecek sinema keyfi yapmak isteyenler Fındık İşi 2 filmini araştırmaya başladı. Cal Brunker yönetmenliğinde çekilen film ilk kez 2018 yılında vizyona girmişti. Peki, Fındık İşi 2 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 13:53
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Fındık İşi 2 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Fındık İşi 2 hangi yıl çekildi?

Animasyon severler ekran başına! 2018 yılında vizyona giren Fındık İşi 2 filmi aile filmlerini takip edenler için uygun bir seçenek olabilir. Fındık İşi 2 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Fındık İşi 2 hangi yıl çekildi? sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

FINDIK İŞİ 2 KONUSU NEDİR?

Fındık dükkanında yaşayan sincap Surly ve arkadaşları günlerini yemek, oyun ve eğlence içinde geçirirler. Fakat dükkanda çıkan bir kaza Surly ve arkadaşlarını evsiz kalmasına neden olur. Kalacak hiçbir yerleri olmayan grup mecburen diğer arkadaşlarının da yaşadığı parka geri dönerler. Adeta bir cennet gibi olan fındık dükkanına alışan Surly için parka dönmek pek de güzel olmaz. Doğadaki yeni hayatına alışmaya çalışırken kötü bir haber alır. Kaldıkları park insanlar tarafından lunapark haline getirilecektir. Surly ve arkadaşları evlerini kurtarmak için tehlikeli bir maceraya koyulur.

FINDIK İŞİ 2 OYUNCULARI

  • Jeff Dunham
  • Joe Pingue
  • Will Arnett
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