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GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | 26 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Sezon finaline sayılı günler kala çeyrek altını kazanan gelin kritik avantaja sahip olacak. Peki Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 26 Ağustos Gelinim Mutfakta hangi gelinin kaç çeyreği var? İşte Detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 13:13
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GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | 26 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK 26 AĞUSTOS | Gelinim Mutfakta, 26 Ağustos'ta yeni sezonun 1436. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Gelinler ve kayınvalideler arasındaki çekişmeli mücadele devam ederken, en beğenilen yemeği yapan gelin çeyrek altın kazanma fırsatını elde ediyor. Ayrıca, haftanın birincisi 10 altın bilezikle ödüllendirilecek. 26 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan bölümde çeyrek altının sahibinin kim olduğu ve diğer gelişmeler merakla bekleniyor. Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 26 AĞUSTOS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını alan gelin henüz belli olmadı. Yeni bölümün sonuçları ve detaylarına, programın yayınlanmasının ardından haberimizden ulaşabilirsiniz.

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