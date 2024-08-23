TAVUK BEYTİ TARİFİ | Tavuk Beyti nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

TAVUK BEYTİ TARİFİ | Tavuk beyti, lezzetli ve pratik bir seçenek olarak sofralarda kendine özel bir yer buluyor. Türk mutfağının sevilen tariflerinden biri olan tavuk beyti, hem kolay hazırlanışı hem de nefis tadıyla herkesin beğenisini kazanıyor. Tarifi merak edenler, arama motorlarında 'Tavuk beyti tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları'na göz atıyor. İşte detaylar...

TAVUK BEYTİ TARİFİ |

Malzemeleri:

📍500 gram kemiksiz tavuk but

📍4yemek kaşığı sıvı yağ

📍1adet orta boy soğan (yemeklik doğranmış)

📍3 adet sivri biber (yemeklik doğranmış)

📍3 adet yufka

📍1 tatlı kaşığı pul biber

📍2 çay kaşığı tuz

📍1 çay kaşığı karabiber

Salçalı Sosu İçin:

📍2 yemek kaşığı salça

📍1 yemek kaşığı sıvı yağ

📍1 çay bardağı ılık su

📍1/4çay kaşığı tuz

Üzeri İçin:

📍1 kase sarımsaklı yoğurt

📍Tavaya önce yağı, daha sonra soğanları ekleyin. Kavurmaya başlayın.

📍Biberleri de ekleyin ve kavurmaya devam edin.

📍Tavukları da ekleyin ve kavurmaya devam edin.

📍Pul biber, tuz ve karabiberi de ekleyin. Kavurmaya devam edin. pişince ocaktan alın ve ılımaya bırakın.

📍1 yufkayı açın ve ortadan ikiye bölün.

📍Kısa olan kenarına tavuklu harcı yayın.

📍İki ucundan da tutarak sıkı bir şekilde rulo yapın.

📍Bıçak yardımıyla eşit uzunluklarda olacak şekilde ruloyu kesin. Tüm yufkalar için aynı işlemi tekrarlayın.

📍Yağladığınız kelepçeli kek kalıbı ya da tepsiye ruloları bitişik olacak şekilde dizin. 180 dereceye ayarlı fırının orta rafında, yufkalar kızarana kadar 20 dakika fırında tutun.

📍Sos tenceresine önce yağı, ardından salçayı koyun. Salçanın kokusu çıkınca suyu ve tuzu ilave edin, kaynatın. 20 dakika pişen beytinin üzerine bu sostan gezdirin ve tekrar fırınlayın.

📍Sarımsaklı yoğurtla servis edin. Üzerine hazırladığınız salçalı sosu gezdirebilirsiniz. Afiyet olsun!

Püf Noktaları:

📍 Salçalı sosu gezdirdikten sonra fırında çok uzun süre tutarsanız yufkalar yanabilir.