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MASTERCHEF ELEME ADAYI 22 AĞUSTOS 2024 | MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te mavi ve kırmızı takımın mücadelesi devam ediyor. Yeni sezona hızla başlayan yarışmacılar 22 Ağustos tarihli yayında önce takım oyunu oynadı. Kaybeden takım dokunulmazlık oyunu oynuyor. Gecenin sonunda ise eleme adayları belli olacak. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 22:06
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MASTERCHEF ELEME ADAYI 22 AĞUSTOS 2024 | MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta takım oyununu kaybeden takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynuyor. Dokunulmazlığı kaybedenler arasından eleme adayı belirleniyor. İzleyiciler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. 22 Ağustos 2024 tarihli yayına dair detayları sizler için derledik.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 22 Ağustos Perşembe günü ekrna gelen bölümünde kırmızı ve mavi takımlar şeflerin verdiği en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele etti. Eleme adayı ise henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinden güncel bilgileri takip edebilirsiniz.

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