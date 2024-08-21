2010 yılından beri seyircisiyle bir aşk hikâyesi yaşayan minyonlar bu sefer bizleri Gru ile yoldaşlıklarının başladığı noktaya, 70'lere götürüyor. Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi kim seslendiriyor? sorularını yanıtı merak edilirken detayları sizler için derledik.

MİNYONLAR 2: GRU'NUN YÜKSELİŞİ KONUSU NEDİR?

Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi, kötülükleriyle nam salan Vicious 6 ekibine girmeye çalışan Gru'nun hikayesini konu ediyor. Banliyöde büyüyen Gru'nun en büyük hayali, Kötü 6 olarak bilinen kötüler grubuna katılabilecek kadar kötü olmaktır. Bu amaçla harekete eden Gru, bu süreçte sadık takipçileri olan ve kargaşa yaratan Minyonlar'ın desteğini alır. Kevin, Stuart, Bob, Otto ve Gru, yeteneklerini kullanarak birlikte ilk sığınaklarını yaparlar ve ilk silahlarını da deneyimleyerek ilk görevlerini de başarıyla tamamlarlar.

Bu sırada Kötü 6'nın lideri efsane dövüşçü Wild Knuckles görevden atılır. Gru da grubun yeni üyesi olabilmek için onlarla görüşme yapar. Ancak görüşme beklediği gibi iyi gitmez hatta zekasıyla onları alt ettiği için Gru kendisini grubun ölümcül düşmanı olarak bulur. Kaçarken Wild Knuckles'ı rehber olarak kullanan Gru, kötü adamların bile arkadaşlarından biraz yardıma ihtiyaç duyduğunu keşfeder.

MİNYONLAR 2: GRU'NUN YÜKSELİŞİ OYUNCULARI VE SESLENDİRME SANATÇILARI