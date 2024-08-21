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Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi kim seslendiriyor?

Ailecek animasyon keyfi yaşamak isteyenler Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmini araştırmaya başladı. Birkaç yıl içerisinde kült animasyonlar arasına giren Minyonlar, ikinci seri ile devam ediyor. Peki Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi kim seslendiriyor? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 19:17
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Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi kim seslendiriyor?

2010 yılından beri seyircisiyle bir aşk hikâyesi yaşayan minyonlar bu sefer bizleri Gru ile yoldaşlıklarının başladığı noktaya, 70'lere götürüyor. Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi kim seslendiriyor? sorularını yanıtı merak edilirken detayları sizler için derledik.

MİNYONLAR 2: GRU'NUN YÜKSELİŞİ KONUSU NEDİR?

Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi, kötülükleriyle nam salan Vicious 6 ekibine girmeye çalışan Gru'nun hikayesini konu ediyor. Banliyöde büyüyen Gru'nun en büyük hayali, Kötü 6 olarak bilinen kötüler grubuna katılabilecek kadar kötü olmaktır. Bu amaçla harekete eden Gru, bu süreçte sadık takipçileri olan ve kargaşa yaratan Minyonlar'ın desteğini alır. Kevin, Stuart, Bob, Otto ve Gru, yeteneklerini kullanarak birlikte ilk sığınaklarını yaparlar ve ilk silahlarını da deneyimleyerek ilk görevlerini de başarıyla tamamlarlar.

Bu sırada Kötü 6'nın lideri efsane dövüşçü Wild Knuckles görevden atılır. Gru da grubun yeni üyesi olabilmek için onlarla görüşme yapar. Ancak görüşme beklediği gibi iyi gitmez hatta zekasıyla onları alt ettiği için Gru kendisini grubun ölümcül düşmanı olarak bulur. Kaçarken Wild Knuckles'ı rehber olarak kullanan Gru, kötü adamların bile arkadaşlarından biraz yardıma ihtiyaç duyduğunu keşfeder.

MİNYONLAR 2: GRU'NUN YÜKSELİŞİ OYUNCULARI VE SESLENDİRME SANATÇILARI

  • Steve Carell ... Gru (Ali Ekber Diribaş)
  • Alan Arkin ... Will Kemikkıran (Ender Yiğit)
  • Taraji P. Henson ... Disko Diva (Ebru Saçar)
  • Michelle Yeoh ... Usta Chow (Füsun Kokucu)
  • Julie Andrews ... Gru'nun Annesi (Zamire Zeynep Özdemir)
  • Russell Brand ... Nefario (Uğur Taşdemir)
  • Jean-Claude Van Damme ... Jean Kıskaç (Sefa Zengin)
  • Dolph Lundgren ... Svenitör (Erden Tunatekin)
  • Danny Trejo ... Demir Yumruk (Fatih Özacun)
  • Lucy Lawless ... Rahibeçaku (Özlem Abacı)
  • Jimmy O. Yang ... Kemikkıran'ın Adamı 1 (Volkan Severcan)
  • Kevin Michael Richardson ... Kemikkıran'ın Adamı 2 (Berk Avcı)

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