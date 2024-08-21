GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | 21 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK 21 AĞUSTOS | Gelinim Mutfakta, 21 Ağustos'ta yeni sezonun 1433. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Gelinler ve kayınvalideler arasındaki kıyasıya rekabet sürerken, en beğenilen yemeği yapan gelin çeyrek altını kazanma fırsatını elde ediyor. Ayrıca, haftanın birincisi 10 altın bilezikle ödüllendirilecek. 21 Ağustos Çarşamba günü yayınlanan bölümde çeyrek altını kimin kazandığı ve diğer gelişmeler büyük merak konusu. Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı? İşte ayrıntılar...

GELİNİM MUTFAKTA 20 AĞUSTOS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını alan gelin henüz belli olmadı. Bölüm sonunda çeyrek altın kazanan gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 20 Ağustos Salı günü en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi Rabia gelin oldu.