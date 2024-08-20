Haberler Magazin

TV YAYIN AKIŞI 21 AĞUSTOS ÇARŞAMBA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

21 Ağustos TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 23:25 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 23:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV YAYIN AKIŞI 21 AĞUSTOS ÇARŞAMBA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 21 Ağustos TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (21 AĞUSTOS)

  • 09.20 - Kasaba Doktoru
  • 12.35 - Lingo Türkiye
  • 14.00 - Seksenler
  • 15.15 - Gönül Dağı
  • 19.00 - Ana Haber
  • 19.55 - İddiaların Aksine
  • 20.00 - Yabancı Sinema

ATV YAYIN AKIŞI (21 AĞUSTOS)

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Sen Anlat Karadeniz
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Görevimiz Tatil
  • 16.00 - Kardeşlerim
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Yabancı Sinema

KANAL D YAYIN AKIŞI (21 AĞUSTOS)

  • 07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Magazin D Yaz
  • 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
  • 13.00 - İnci Taneleri
  • 16:00 - Arka Sokaklar
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - Password

SHOW TV YAYIN AKIŞI (21 AĞUSTOS)

  • 08:00 - Bu Sabah
  • 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 - Kızılcık Şerbeti
  • 18:45 - Show Ana Haber
  • 20:00 - Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI (21 AĞUSTOS)

  • 09:00 - Ada Masalı
  • 11:00 - Dolunay
  • 13:30 - Yüksek Sosyete
  • 16:15 - Erkenci Kuş
  • 19:00 - Star Haber
  • 20:00 - Yerli Sinema

TV8 YAYIN AKIŞI (21 AĞUSTOS)

  • 07:00 - Tuzak
  • 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 - Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - Gazete Magazin
  • 14:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:30 - Çarkıfelek
  • 20:00 - MasterChef Türkiye

Eray Yazgan: VAR kayıtlarından sonra kanımız dondu!
F.Bahçe'den Beşiktaş ve G.Saray'a transfer çalımı!
DİĞER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu sonrası bir sürpriz ayrılık daha! Fenerbahçe’nin kasası dolup taşacak
Fatih'teki başıboş sokak köpeği vahşetinin adli raporu ortaya çıktı! Ayhan Özçelik'in saldırıya bağlı bulguları kan dondurdu
Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı
F.Bahçe genç oyuncuyu kadrosuna kattı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gabriel Sara en iyi 11'e seçildi! Gabriel Sara en iyi 11'e seçildi! 23:46
G.Saray Young Boys maçına hazır! G.Saray Young Boys maçına hazır! 23:44
Eray Yazgan: VAR kayıtlarından sonra kanımız dondu! Eray Yazgan: VAR kayıtlarından sonra kanımız dondu! 21:53
Fırtına'nın St. Gallen mesaisi sürüyor! Fırtına'nın St. Gallen mesaisi sürüyor! 21:32
Barış Alper oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı Barış Alper oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı 21:03
Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı 20:06
Daha Eski
Fatih Terim: Seçil Erzan özel bankacımdı Fatih Terim: Seçil Erzan özel bankacımdı 19:52
PFDK sevkleri açıklandı! Ali Koç... PFDK sevkleri açıklandı! Ali Koç... 19:34
F.Bahçe genç oyuncuyu kadrosuna kattı! F.Bahçe genç oyuncuyu kadrosuna kattı! 19:27
Bülent Uygun'dan Manaj açıklaması! Bülent Uygun'dan Manaj açıklaması! 19:24
Patrick Rahmen: Kuradaki en zor takımla eşleştik Patrick Rahmen: Kuradaki en zor takımla eşleştik 18:57
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi 18:11