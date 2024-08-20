MÜGE ANLI YENİ SEZON TARİHİ 2024 | Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor? - Tarih belli oldu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert, uzun yıllardır süren popülerliğiyle, hem suç mağdurları hem de sosyal sorunlarla ilgilenen izleyiciler arasında geniş bir takipçi kitlesine sahip. Yeni sezon için bekleyiş sürerken Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte detaylar...

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programı 2 Eylül 2024 Pazartesi günü yeniden ekranlara dönüyor.

Onlarca cinayet ve kayıp vakasının çözüldüğü program, yeni sezonda da ATV ekranlarında yayınlanacak.