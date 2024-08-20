MASTERCHEF ELEME ADAYI 20 AĞUSTOS 2024 | MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te mavi ve kırmızı takımın mücadelesi devam ediyor. Yeni sezona hızla başlayan yarışmacılar 20 Ağustos tarihli yayında önce takım oyunu oynadı. Kaybeden takım dokunulmazlık oyunu oynuyor. Gecenin sonunda ise eleme adayları belli olacak. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 20 Ağustos Salı günü ekrana gelen bölümünde takımlar en iyi zeytinyağlıları yapmak için yarıştı. Gecenin sonunda eleme adayları belli olduğunda haberimizin içerisinden güncel bilgileri takip edebilirsiniz.