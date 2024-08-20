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GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | 20 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Sezon finaline sayılı günler kala çeyrek altını kazanan gelin kritik avantaja sahip olacak. Peki Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 20 Ağustos Gelinim Mutfakta hangi gelinin kaç çeyreği var? detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 13:16 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 13:38
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GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | 20 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK 20 AĞUSTOS | Gelinim Mutfakta yeni sezonda 1432. bölümüyle ekranlara geliyor. Gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürerken yemeği en çok beğenilen gelin de çeyrek altını yakasına takıyor. Haftanın birincisinin 10 altın bileziğin de sahibi olacağı yarışmada yeni bölümde neler yaşandığı merak ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 20 Ağustos Salı Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 20 AĞUSTOS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi henüz belli olmadı. Çeyrek altını alan gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 19 Ağustos Pazartesi günü en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi Rabia gelin oldu.

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