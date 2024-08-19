Haberler Magazin

MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? 19 Ağustos 2024 MasterChef MAVİ ve KIRMIZI takım kaptanları

MasterChef'in 19 Ağustos 2024 tarihli bölümünde yeni sezonun üçüncü kaptanlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olmasının ardından ise haftanın takımları netleşti. Peki, MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? Güncel bilgileri sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 22:19 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 23:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? 19 Ağustos 2024 MasterChef MAVİ ve KIRMIZI takım kaptanları

MasterChef yeni sezonda final eleme turları tamamlandı. Ana kadroda yer alan 20 ismin belli olmasının ardından sezonun üçüncü kaptanlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanları iki grupta da yer alacak isimleri belirleyecek. İzleyiciler ise MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtını merak ediyor. 19 Ağustos 2024 MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ile mavi ve kırmızı takımları sizler için derledik.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in 19 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. En iyi simidi yaparak mavi takım kaptanı olan isim ONUR oldu. Onur kırmızı takım kaptanlığına BEYZA'yı seçti.

Süper Lig'de 2. hafta sona erdi! İşte puan durumu
F.Bahçe'ye Norveçli dinamo!
DİĞER
Ünlü şovmen bombayı patlattı! 67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'den Gülseren Ceylan itirafı!
Fatih'te başıboş sokak köpeği vahşeti: 1 kişi hayatını kaybetti | Dehşeti anlattılar: "Boğazını ısırıp kopartmışlar"
Fırtına yıldız isimle yollarını ayırdı!
Eyüp 2. yarıda açıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de 2. hafta sona erdi! İşte puan durumu Süper Lig'de 2. hafta sona erdi! İşte puan durumu 23:07
Hatayspor ile Kasımpaşa 1'er puana razı oldu! Hatayspor ile Kasımpaşa 1'er puana razı oldu! 23:01
Eyüp 2. yarıda açıldı! Eyüp 2. yarıda açıldı! 22:56
2 İngiliz ekibi F.Bahçeli yıldıza göz dikti! 2 İngiliz ekibi F.Bahçeli yıldıza göz dikti! 22:20
Fırtına yıldız isimle yollarını ayırdı! Fırtına yıldız isimle yollarını ayırdı! 22:12
İstanbulspor sahaya şehit Gaffar Okkan tişörtleriyle çıktı İstanbulspor sahaya şehit Gaffar Okkan tişörtleriyle çıktı 22:10
Daha Eski
Fırtına'nın St. Gallen maçı hazırlıkları sürüyor! Fırtına'nın St. Gallen maçı hazırlıkları sürüyor! 21:25
Beşiktaş'ta Angelo heyecanı! Uçar resmen açıkladı Beşiktaş'ta Angelo heyecanı! Uçar resmen açıkladı 21:18
Beşiktaş'tan Angelo için flaş açıklama! Beşiktaş'tan Angelo için flaş açıklama! 21:18
F.Bahçe'nin Rizespor mesaisi başladı! F.Bahçe'nin Rizespor mesaisi başladı! 21:10
Özbek'den flaş İlkay Gündoğan açıklaması! Özbek'den flaş İlkay Gündoğan açıklaması! 21:07
Hatayspor - Kasımpaşa | CANLI Hatayspor - Kasımpaşa | CANLI 20:45