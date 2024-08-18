MASTERCHEF KİM ELENDİ? | 18 Ağustos Pazar MasterChef elenen isim kim oldu?

MasterChef yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonun ikinci haftası geride kaldı. İkinci haftanın eleme potasına giden isimleri belli oldu. 18 Ağustos Pazar günü yayınlanan bölümde ise bir kişi yarışmaya veda etti. 18 Ağustos Pazar MasterChef elenen isim kim oldu? MasterChef kim elendi? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 18 AĞUSTOS 2024 KİM ELENDİ?

MasterChef'in 18 Ağustos Pazar günü ekrana gelen bölümünde elenen isim henüz belli olmadı. İkinci turun ardından yarışmaya veda eden isim açıklandığında haberimizin içerisinden güncel bilgileri takip edebilirsiniz.