MASTERCHEF ELEME ADAYI 15 AĞUSTOS 2024 | MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta takım oyununu kaybeden takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynuyor. Dokunulmazlığı kaybedenler arasından eleme adayı belirleniyor. İzleyiciler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. 15 Ağustos 2024 tarihli yayına dair detayları sizler için derledik.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 15 Ağustos Perşembe günü ekrana gelen bölümünde takımlar en iyi ada yemeklerini yapmak için kıyasıya rekabet etti. Kazanan takım mavi takım olurken kırmızı takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynadı. Eleme adayı belli olduğunda haberimizin içerisinden gelişmeleri takip edebilirsiniz.