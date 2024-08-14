Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Sen Kiminle Dans Ediyorsun hangi yıl çekildi?

Başrollerini Demet Özdemir, Binnur Kaya, Uraz Kaygılaroğlu ve Okan Cabalar'ın üstlendiği Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi komedi severlerin dikkatini çekti. İlk kez 2017 yılında vizyona giren filmle ilgili Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Detayları sizler için derledik.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? filmi, ailesinin vefatının ardından psikolojik sorunlarla boğuşan Aysel'in hikayesini anlatıyor. Psikiyatrının da desteğiyle sorunlarını aşabilmek için dans etmeye başlayan Aysel, dans hocası Şengül'ün de yardımıyla hayata yeniden tutunuyor ve yepyeni bir sayfa açıyor! Ancak dans dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil, durum böyle olunca zorluklar, rekabet ve yepyeni arkadaşlıklar da işin içine karışıyor! "Şengül Dans Okulu"nun öğrencilerinden biri olarak kendini kanıtlamak isteyen Aysel, okulun en iyi dansçısı olduğunu ispat etmelidir...

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN OYUNCULARI