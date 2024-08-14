MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? | MASTERCHEF ELEME ADAYI 14 AĞUSTOS 2024

MasterChef'te mavi ve kırmızı takımın mücadelesi devam ediyor. Yeni sezona hızla başlayan yarışmacılar 14 Ağustos tarihli yayında önce takım oyunu oynadı. Kaybeden takım dokunulmazlık oyunu oynuyor. Gecenin sonunda ise son eleme adayları belli olacak. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 14 Ağustos Çarşamba günü ekrana gelen bölümünde takımlar en iyi muhlamayı yapmak için yarıştı. Kazanan takım mavi takım olurken, kırmızı takım ise dokunulmazlık oyunu oynuyor. Eleme adayı belli olduğunda haberimizin içerisinden güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz.