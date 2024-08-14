Haberler Magazin

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET (MURDER ON THE ORIENT EXPRESS) konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, hangi yıl çekildi?

Doğu Ekspresinde Cinayet (orijinal adıyla Murder on the Orient Express), Agatha Christie'nin en ünlü dedektif romanlarından biridir ve birçok kez sinemaya uyarlanmıştır. Yönetmenliğini Kenneth Branagh'ın üstlendiği versiyonu ise ilk kez 2017 yılında vizyona girmişti. Peki, Doğu Ekspresinde Cinayet filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, hangi yıl çekildi?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 22:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET (MURDER ON THE ORIENT EXPRESS) konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, hangi yıl çekildi?

Aynı adlı kitabından defalarca sinemaya uyarlanan Doğu Ekspresinde Cinayet filmi araştırılmaya başladı. Kenneth Branagh'ın hem yönettiği hem de Hercule Poirot'yu oynadığı versiyon aksiyon ve gizem severlerin dikkatini çekti. Doğu Ekspresinde Cinayet filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, hangi yıl çekildi? sorularının yanıtı ve detaylar haberimizde...

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET KONUSU NEDİR?

1930'lu yıllarda İstanbul ve Paris arasında sefer yapan ünlü Şark Ekspresi'nde bir cinayet işlenir. Amerikalı bir milyoner trende ölü bulunur.Trende çok sayıdaki yolcu arasında ünlü Belçikalı dedektif Hercule Poirot da vardır.Trenin kara saplanıp durması, Poirot'a yerel yetkililer duruma el koymadan önce cinayeti çözmesi için birkaç saat zaman verecektir.

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET OYUNCULARI

  • Kenneth Branagh
  • Johnny Depp
  • Michelle Pfeiffer
  • Penélope Cruz
  • Willem Dafoe
  • Judi Dench
G.Saray'da flaş ayrılık! Herkes Zaha'yı beklerken...
R. Madrid - Atalanta | CANLI
DİĞER
TRT 1 CANLI İZLE REAL MADRİD ATALANTA MAÇI || Süper Kupa final maçı canlı yayın ile TRT 1 izle ekranında linki burada!
Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı kabul etti! Batı'ya tepki İslam dünyasına çağrı: "İsrail'e baskılar artsın diye çalışacağız"
Avcı: Organize bir kötülükle karşı karşıyayız
G.Saray'da flaş Zaha gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bodrum'dan dikkat çeken transfer! Bodrum'dan dikkat çeken transfer! 22:51
Ndour ilk antrenmanına çıktı! Ndour ilk antrenmanına çıktı! 22:49
Fırtına kritik maça hazır! Fırtına kritik maça hazır! 22:46
Hacıosmanoğlu ile Ceferin bir arada! Hacıosmanoğlu ile Ceferin bir arada! 20:39
"Umarım Cuma günü..." "Umarım Cuma günü..." 20:04
R. Madrid - Atalanta | CANLI R. Madrid - Atalanta | CANLI 19:38
Daha Eski
G.Saray'da flaş ayrılık! Herkes Zaha'yı beklerken... G.Saray'da flaş ayrılık! Herkes Zaha'yı beklerken... 18:28
Avcı: Organize bir kötülükle karşı karşıyayız Avcı: Organize bir kötülükle karşı karşıyayız 18:10
"Tek yumruk olduğumuzu gösterelim!" "Tek yumruk olduğumuzu gösterelim!" 17:51
Beşiktaşlı Cher Ndour'un hedefi şampiyonluk! Beşiktaşlı Cher Ndour'un hedefi şampiyonluk! 17:01
Juventus'ta sözleşme feshedildi! Juventus'ta sözleşme feshedildi! 16:47
Göztepe transferi açıkladı! Göztepe transferi açıkladı! 16:46