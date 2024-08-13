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TV YAYIN AKIŞI 13 AĞUSTOS SALI | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

13 Ağustos TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 23:30 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 20:03
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TV YAYIN AKIŞI 13 AĞUSTOS SALI | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 13 Ağustos TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (13 AĞUSTOS)

  • 09.20 - Kasaba Doktoru
  • 12.35 - Lingo Türkiye
  • 14.00 - Seksenler
  • 15.15 - Gönül Dağı
  • 19.00 - Ana Haber
  • 19.55 - İddiaların Aksine
  • 20.00 - Çağrı

ATV YAYIN AKIŞI (13 AĞUSTOS)

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Sen Anlat Karadeniz
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Görevimiz Tatil
  • 16.00 - Kardeşlerim
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Diriliş

KANAL D YAYIN AKIŞI (13 AĞUSTOS)

  • 07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Magazin D Yaz
  • 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
  • 13.00 - İnci Taneleri
  • 16:00 - Arka Sokaklar
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - Password

SHOW TV YAYIN AKIŞI (13 AĞUSTOS)

  • 08:00 - Bu Sabah
  • 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 - Kızılcık Şerbeti
  • 18:45 - Show Ana Haber
  • 20:00 - Sahte Kabadayı

STAR TV YAYIN AKIŞI (13 AĞUSTOS)

  • 09:00 - Ada Masalı
  • 11:00 - Dolunay
  • 13:30 - Yüksek Sosyete
  • 16:15 - Erkenci Kuş
  • 19:00 - Star Haber
  • 20:00 - Küçük Esnaf

TV8 YAYIN AKIŞI (13 AĞUSTOS)

  • 07:00 - Tuzak
  • 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 - Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - Gazete Magazin
  • 14:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:30 - Çarkıfelek
  • 20:00 - MasterChef Türkiye

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