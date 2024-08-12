MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? 12 Ağustos 2024 MasterChef MAVİ ve KIRMIZI takım kaptanları

MasterChef yeni sezonda final eleme turları tamamlandı. Ana kadroda yer alan 20 ismin belli olmasının ardından sezonun ikinci kaptanlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanları iki grupta da yer alacak isimleri belirleyecek. İzleyiciler ise MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtını merak ediyor. 12 Ağustos 2024 MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ile mavi ve kırmızı takımları sizler için derledik.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in 12 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. En iyi katmeri yaparak mavi takım kaptanı olan isim ise NEVZAT oldu. Nevzat kırmızı takım kaptanlığına ZEYNEP'i seçti.