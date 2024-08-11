MASTERCHEF KİM ELENDİ? | 11 Ağustos Pazar MasterChef elenen isim kim oldu?

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | MasterChef yeni sezonun ilk haftasında yarışmaya veda eden isim belli oluyor. Hafta boyunca kıyasıya mücadele eden yarışmacılar arasından bir kişi elenirken yedkelerden ana kadroya girmeye hak kazanan Zübeyde ise elenen kişinin yerine geçecek. 11 Ağustos Pazar MasterChef elenen isim kim oldu? İşte detaylar...

11 AĞUSTOS PAZAR MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef'in 11 Ağustos 2024 tarihli bölümünde ilk haftanın eleme oyunu oynandı. Elenen isim henüz belli olmazken güncel bilgileri haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.